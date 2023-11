Vincere per rialzare la Fiorentina e tirare giù le aspirazioni del Bologna

Da una sosta per la Nazionale all’altra. Sembra passata un’eternità da quando, un mesetto fa, la Fiorentina aveva affrontato la pausa di campionato con la vittoria di Napoli e il sogno della Champions bello e possibile. Scenari in rosa, ottimismo da vendere e oggi, invece, eccoci qua a giudicare con una tensione nervosa palpabile, il valore della sfida con il Bologna. Sfida, appunto, che casca un attimo prima che la Nazionale si riprenda la scena e che sarà indispensabile per corregge quello ’zero punti’ inanellato nelle ultime tre partite. Ci vorranno così, cuore, attenzione e tanto orgoglio per cambiare il passo, rimettere (almeno) tre punti in classifica e riaccendere l’umore dopo le bastonate subite con Empoli, Lazio e Juve.Il derby, insomma, per rialzare la testa, tirare giù le aspirazioni del Bologna, riproporre un gioco che sia in grado di riconsegnare a Italiano quella Fiorentina che sembra essere evaporata. Lo riporta la Nazione.