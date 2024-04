Viktoria Plzen-Fiorentina, sale l’attesa: previsti 730 tifosi della Fiorentina

Sono 730 i tifosi della Fiorentina che nelle prossime ore si metteranno in marcia verso Plzen (630 nel settore ospiti, 100 in tribuna). La maggior parte volerà su Praga per poi spostarsi con treno o autobus, le due città distano poco più di 90 chilometri. Da sottolineare come le richieste per questa trasferta fossero almeno il doppio, ma il settore ospiti della Doosan Arena (andato subito esaurito) ha una capienza non particolarmente elevata. C’è attesa anche a Plzen per l’arrivo della Fiorentina. Lo stadio si preannuncia gremito in ogni ordine di posto (circa 12.000 spettatori). Impianto contenuto nelle dimensioni, ma sicuramente caldo. La Fiorentina però è senz’altro abituata. In queste due edizioni di Conference League, specialmente nelle battute finali, ha spesso giocato in impianti particolarmente caldi dal punto di vista del tifo. Lo riporta la Nazione.