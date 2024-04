Viktoria Plzen-Fiorentina: probabili provvedimenti UEFA per il lancio fumogeni

Il lancio di fumogeni da parte di alcuni tifosi viola nel corso della sfida tra Viktoria Plzen e Fiorentina potrebbe spingere l’Uefa a prendere provvedimenti. Si va dalla multa all’ipotesi di partite a porte chiuse passando per il divieto di trasferta come già accaduto per i fatti di Basilea nella semifinale dello scorso anno. Per conoscere le decisioni comunque, bisognerà aspettare almeno fino alla prossima settimana. Lo riporta il Corriere Fiorentino.