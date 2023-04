Vigilia Monza-Firorentina: Italiano ha già deciso su Bonaventura

La Fiorentina è di scena in campionato domani a Monza, fischio d’inizio alle 15. Oggi dunque è già vigilia per i viola, rifinitura fissata per le ore 11, con Italiano che preparerà le mosse per contrastare i brianzoli di Palladino, reduci dalla vittoria a San Siro contro l’Inter. Su La Nazione si legge, come vi avevamo raccontato ieri, che Amrabat, Brekalo e Ikoné si sono allenati in gruppo, quindi tutti e tre vanno verso il recupero e potrebbero essere a disposizione per la sfida dell’U-Power Stadium. Discorso diverso per Bonaventura, che invece rimane da valurtare dopo il fastidio all'adduttore contro il Lech Poznan e non è a disposizione di Italiano. Ancora ignoti i tempi di recupero.