Verso Monza-Fiorentina, l’infermeria si svuota. In tre tornano in gruppo

Sessione di allenamento pomeridiana per la Fiorentina che torna immediatamente a lavorare dopo l'indolore sconfitta contro il Lech Poznan. Proprio contro i polacchi si erano registrate tre assenze piuttosto pesanti per alcuni acciacchi fisici. Si trattava di Ikoné, Brekalo ed Amrabat. Tutti e tre, però, sono tornati già quest'oggi a lavorare in gruppo con la squadra e dovrebbero essere arruolabili per la gara col Monza di domenica. Fiato sospeso, invece, per quanto riguarda Bonaventura, in attesa del report dopo gli esami strumentali.