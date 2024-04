Vietato snobbare la Salernitana: in campionato serve ripartire

Il Corriere dello Sport scrive sulle sue pagine delle scelte di Italiano oggi con la Salernitana. La settimana che conta per la Fiorentina (una di quelle che più contano in tutta la stagione) è cominciata giovedì scorso con il ritorno di quarti di Conference League contro il Viktoria e si conclude mercoledì con il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Bergamo contro l’Atalanta: per questo le scelte di Italiano per il Genoa sono state in funzione della sfida con la formazione ceca e, ancora di più, quelle di oggi per la Salernitana hanno come punto d’arrivo la trasferta di Bergamo. Beltran, Nico Gonzalez, Belotti e Bonaventura non convocati e rimasti a Firenze (più Nzola che si conferma ormai ai margini del gruppo) sono la riprova. Differente è credere che oggi la Fiorentina snobberà la partita di Salerno: sarebbe un errore grave per vari motivi e la squadra viola non lo commetterà. Intanto, la partita dell’Arechi è il trait d’union perfetto tra il Viktoria Plzen e l’Atalanta, forse necessario, sicuramente invitante. Uscire bene dal confronto con i granata di Colantuono, e per bene s’intende ovviamente una vittoria convincente anche nel gioco, non solo consentirebbe a Biraghi di alzare la media deficitaria di questo 2024 in campionato (11 punti in 13 gare) rilanciandosi in classifica verso la zona Europa, e hai visto mai con un calendario a seguire più “morbido”, ma soprattutto diventerebbe la spinta giusta per presentarsi a Bergamo nel modo migliore sotto il profilo psicologico.