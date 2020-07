Vicenda De Rossi, la ricostruzione: Commisso inizialmente era rimasto affascinato, poi…

Su La Repubblica, nel pezzo a firma Massimo Basile, troviamo anche la ricostruzione della vicenda Daniele De Rossi. L’ipotesi, inizialmente lanciata da Pradè in tono scherzoso all’ex romanista, aveva affascinato Commisso, ma non ha mai preso corpo. De Rossi l’aveva presa sul serio, ma il Presidente l’ha congelata, preoccupato dalle reazioni negative della piazza (rivedi il nostro sondaggio in merito). Altro problema: il patentino da allenatore. Joe Barone aveva chiamato in federazione ma ottenere l’attestato Uefa Pro al momento non è possibile per De Rossi.