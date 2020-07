Sta rimbalzando da più parti l’indiscrezione che vedrebbe Daniele De Rossi come l’allenatore della Fiorentina 2020/21. Niente contro l’ex romanista, ma se confermata sarebbe una cosa estremamente destabilizzante per il gruppo viola che si troverebbe a dipendere da un allenatore sicuramente ‘a tempo’. Ma ci pare giusto chiedervi un parere sul nome dell’ormai ex centrocampista giallorosso.

Il sondaggio