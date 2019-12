Verso Torino-Fiorentina: no ai viola in Curva Primavera, è polemica

In vista di Torino-Fiorentina, su Tuttosport di stamattina si parla del divieto di vendita ai residenti in Toscana per alcuni settori (LEGGI QUI). Il veto è orientato ad evitare il rischio di pericolose contaminazioni, scongiurate nel derby contro la Juve, ma verificatesi sia col Napoli che contro l’Inter con annessi disordini. Ma la decisione, per un curioso scherzo del calendario, viene presa per una partita contro una squadra storicamente gemellata al Toro. Sui social è divampata la polemica nei confronti del club granata, e il sarcasmo dilaga: «Giustamente con i fratelli viola bisogna mettere delle limitazioni: c’é il pericolo di eccesso di fratellanza» scrive uno. «Vietata la Primavera ai tifosi ospiti nell’unica partita tranquilla dell’anno» scrive un altro. E INTANTO I TIFOSI DEL TORO CONTESTANO… DOPO LA VITTORIA