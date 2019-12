E a Torino i tifosi contestano dopo la vittoria: “Mazzarri e Cairo avete chiuso”

La partita di domenica tra Torino e Fiorentina si preannuncia quanto mai delicata per le due squadre e i rispettivi allenatori. Se i viola sono in piena striscia di sconfitte consecutive, i granata in realtà sono reduci da una vittoria ottenuta contro il Genoa (dopo una gara molto sofferta), ma che non è bastata a riportare serenità nell’ambiente. Anzi. Un centinaio di tifosi infatti, domenica verso mezzanotte, hanno aspettato e accolto il pullman della squadra manifestando il proprio disappunto con il ripetuto coro «Meritiamo di più», che ha fatto seguito alle invettive contro Mazzarri e Cairo già sentite a Marassi prima e dopo la gara. I contestatori – riporta Tuttosport – hanno fatto presente di averne abbastanza, di questo tecnico e di questo modo di (non) giocare, concetto espresso anche con uno striscione appeso ai cancelli del Filadelfia: “Avete chiuso”. E A NAPOLI E’ TUTTI CONTRO TUTTI