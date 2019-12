A Napoli è tutti contro tutti. Ancelotti: “I giocatori hanno molte colpe”

Se per la Fiorentina il momento è assai delicato, se la passa decisamente peggio il Napoli. Dopo la sconfitta di ieri in casa col Bologna, gli azzurri si ritrovano a -17 dal primo posto, l’obiettivo dichiarato ad inizio stagione. E volano gli stracci. “I giocatori devono sentirsi responsabili. Tutte le responsabilità non me le prendo io e non voglio farlo. Me ne prendo gran parte, ma in campo ci vanno loro e devono metterci qualcosa in più perché in effetti non stanno dando tutto in questo periodo – ha detto Carlo Ancelotti dopo la partita – Le cose non vanno bene e bisogna trovare dei rimedi. Devo trovarli io. Se i giocatori mi aiutano bene, altrimenti vorrà dire che farò da solo” le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. IPSE DIXIT ANCELOTTI: “RIGORE PER LA FIORENTINA INESISTENTE”