Torino-Fiorentina: Curva Primavera vietata ai residenti in Toscana

Domenica 8 dicembre alle 15 allo stadio Grande Torino è in programma Torino-Fiorentina. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale granata sulla vendita dei biglietti:

Il Torino Football Club comunica che saranno in vendita da domani, lunedì 2 dicembre, alle ore 10.00 tramite i consueti canali (ricevitorie abilitate del circuito Vivaticket, online e Biglietteria Stadio) i tagliandi per la gara contro la Fiorentina, in programma domenica 8 dicembre alle ore 15.00.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

20 euro in Curva Maratona ( 10 euro per gli Under 16)

in Curva Maratona ( per gli Under 16) 20 euro in Curva Primavera ( 10 euro per gli Under 16)

in Curva Primavera ( per gli Under 16) 30 euro nei Distinti Granata ( 15 euro per gli Under 16)

nei Distinti Granata ( per gli Under 16) 35 euro in Tribuna Granata ( 20 euro per gli Under 16)

in Tribuna Granata ( per gli Under 16) 80 euro nelle Poltroncine Granata ( 40 euro per gli Under 16)

nelle Poltroncine Granata ( per gli Under 16) 200 euro in Tribuna Grande Torino (100 euro per gli Under 16)

I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 euro (10 euro per gli Under 16). La vendita degli ospiti chiude sabato 7 dicembre alle ore 19.

In attesa di ricevere le Determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la vendita sarà attiva con le seguenti limitazioni:

– Divieto ai residenti della regione Toscana di acquistare biglietti nel settore Curva Primavera fino al completo esaurimento del Settore Ospiti a loro destinato.