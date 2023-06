Verso Praga poche sorprese. Italiano ha il suo undici, o quasi

Un ultimo sforzo. È quello cui Italiano ha chiamato i suoi ragazzi in vista della finalissima di Praga di giovedì. Nessun giorno di riposo per la squadra dopo la gara di Reggio Emilia, visto che non c'è tempo per pensare ad altro che non sia la finale. Ieri - ricorda La Nazione - la squadra ha svolto una seduta defaticante. Nico Gonzalez e Castrovilli hanno chiuso affaticati ma sono a disposizione, così come Barak, che ha saltato la trasferta per febbre. I viola incontreranno un West Ham più riposato, ma il morale dei gigliati è alto, specie dopo l'obiettivo ottavo posto centrato in campionato.