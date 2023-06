Ottavo è bello. I viola centrano un mini obiettivo che può valere l’Europa

Il sabato sul divano ha regalato una consapevolezza in più alla Fiorentina: con la sconfitta del Torino contro l'Inter e la vittoria di venerdì in casa del Sassuolo, i viola sono certi dell'ottavo posto finale. Un traguardo importante, che al momento non ha alcuna valenza in ottica Europa, ma potrebbe assumerne molto fra qualche tempo, quando le vicissitudini legate alla Juventus potrebbero spalancare la qualificazione automatica. Il tutto, ovviamente, tenendo conto della finalissima di Conference.

Europa sì

La permanenza nelle coppe europee anche per l'anno prossimo è un passaggio imprescindibile per Commisso e la crescita del club e nonostante il doppio impegno Italiano è sempre riuscito a tenere alto anche il valore del campionato. Inoltre, scrive La Nazione, arrivare ottavi significa modificare in parte anche gli scenari del prossimo anno: circa 700.00 euro in più per il piazzamento e miglior posizionamento nella prossima Coppa Italia, con la possibilità di iniziare dagli ottavi di finale e da gennaio. Niente gare ad agosto, con possibilità di giocare in casa. Non male. Almeno in attesa di Praga.