Verso Moena: le richieste di Italiano che potrebbero essere esaudite

Manca sempre meno alla partenza della stagione in casa viola. Il 4 luglio inizierà la preparazione, con i nazionali che arriveranno qualche giorno più tardi, mentre il 10 luglio Italiano e i suoi si trasferiranno a Moena per il consueto ritiro estivo. Il tecnico viola - si legge su Repubblica Firenze - si aspetta che dal mercato inizino ad arrivare i primi colpi. Per Jovic si continua a lavorare con il Real Madrid alla ricerca di un'intesa sul pagamento dell'ingaggio del giocatore, mentre per il terzino destro Dodò era stato bloccato per tempo, ma ancora lo Shakthar Donetsk non ha accettato le offerte della Fiorentina. Il club ucraino ha rifiutato 10 milioni più 2 di bonus, adesso si è vicini ai 15 richiesti.