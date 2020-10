Verso lo Spezia: ottimismo Castrovilli, Amrabat favorito su Pulgar. Chance per Igor?

Ieri finalmente Iachini ha avuto a disposizione tutto il gruppo al completo, con il rientro degli ultimi nazionali (Compreso Martinez Quarta). Tanto che Beppe deciderà soltanto oggi la formazione ant-Spezia. Questo quanto scritto nel Corriere dello Sport. Sulla difesa vi è un solo ballottaggio, Caceres o Igor, uno dei due affiancherà il duo Milenkovic-Pezzella. L’uruguaiano è ancora favorito, nonostante esser stato ben dieci giorni lontano da Firenze, ma il dubbio per Beppe resta. Per quanto Castrovilli, tornato malconcio da Coverciano, in settimana si è allenato con regolarità e c’è ottimismo nello staff per il suo recupero. Anche se occorrerà una conferma definitiva per poter scendere in campo dal primo minuto. Completano il reparto Amrabat e Bonaventura, che continuano ad essere in vantaggio rispettivamente su Pulgar e Duncan. In attacco sono in tre a giocarsi il posto di fianco all’imprescindibile Franck Ribery. In questo momento Kouame è avanti di un “millimetro”, però Vlahovic porta in dote il gol segnato alla Sampdoria e le quotazioni di Cutrone sono in forte rialzo, su questa scelta regnerà incertezza fino all’ultimo.

