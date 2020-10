SOS Amrabat, Iachini studia soluzioni per ottenere il miglior rendimento

L’evoluzione del gioco è il principale problema di Beppe Iachini, alle prese con le possibili soluzioni mentre cominciano a volteggiare nomi di allenatori liberi: prima fra tutte, la questione Amrabat: 20 milioni per trasformare il marocchino in un regista in affanno non sono una gioia per gli occhi secondo La Nazione, e le due mezzali di inserimento non aiutano in fase di non possesso. Come aiutare Sofyan? A Verona il suo punto di riferimento era Miguel Veloso, mentre contro la Sampdoria, nell’ultima uscita, si è trovato da solo perfino in impostazione, costretto a scaricare sui difensori. Un piano di gioco che non può e non deve essere ripetuto domani a Cesena contro lo Spezia.

SI RIVEDE AGUDELO, STAVOLTA DA AVVERSARIO