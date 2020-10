FOTO: allenamento viola, Iachini istruisce Martinez Quarta e Commisso segue dalla panchina

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina in vista della gara di domenica contro lo Spezia. Come si vede dalle immagini tratte dai social del club viola, Beppe Iachini si è dedicato anche al lavoro con Martinez Quarta: l’argentino ha ricevuto le prime indicazioni che saranno utili per inserirsi nel gruppo. In panchina a seguire questo e tutto il lavoro della squadra spicca la presenza di Rocco Commisso.

FOTO – LA MOGLIE DI BORJA SI E’ TATUATA L’INNO DELLA FIORENTINA