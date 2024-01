Verso Lecce: buone notizie da Sottil in gruppo, Arthur non è al 100%

Sottil è tornato in gruppo ieri e dovrebbe essere disponibile per la gara di venerdì col Lecce. Resta invece da valutare Arthur, non al 100% della forma

In mezzo alle trattative di mercato e ai tanti movimenti che nelle ultime ore riguarderanno la Fiorentina, Vincenzo Italiano prepara la delicata sfida di Lecce. Un'occasione per rimanere aggrappati al gruppo Champions e centrare la prima vittoria del 2024. La buona notizia - informa Repubblica Firenze - è il pieno recupero di Sottil. L’esterno aveva saltato la sfida contro l’Inter, fermandosi nel riscaldamento, ma l’infortunio sembra meno grave del previsto. È tornato in gruppo ieri, e dovrebbe essere disponibile per la gara, venerdì. Un recupero importante perché gli unici esterni disponibili in Salento saranno lui e Nico Gonzalez. Ikonè è infatti squalificato per somma di ammonizioni, mentre Kouamé è ancora in Coppa d’Africa, qualificato ai quarti con la Costa d'Avorio. Chi invece resta da valutare è Arthur, non proprio al 100%, in mezzo al campo, dove ci sarà sicuramente Duncan, titolarissimo.