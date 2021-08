Verso la Roma: il centrocampo sarà la chiave. Per i viola un unico ballottaggio

Tutto pronto per Roma-Fiorentina

Nell’edizione odierna de La Nazione si fa il punto sulla trasferta dell’Olimpico, in particolare dal punto di vista tattico. Nel quotidiano si scrive come la linea mediana sia la chiave della sfida. Fascia di campo dove stazionano con grande qualità Pellegrini, Cristante per non parlare dell’ex Veretout e del talento di Mkhitaryan. Detto degli avversari, al momento nella zona nevralgica del campo, in chiave viola, pare esserci un solo ballottaggio: quello tra Castrovilli e Maleh. Che letta così pare essere un’eresia. Invece, andando a ripercorrere l’ultimo periodo, il giovane ex Venezia si è guadagnato la stima del tecnico per la sua attitudine, impegno, ma anche della tecnica che mette in campo. Italiano credo molto in questo ragazzo e ha fatto respingere dai dirigenti viola le richieste che sono arrivate da squadre di serie A. Non è escluso che il tecnico possa lanciarlo titolare nella sfida contro i giallorossi, anzi...