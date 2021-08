Da Roma: “Zaniolo ancora titolare. Mou non ha portato spettacolo ma cattiveria”

Dallo spauracchio Zaniolo al lavoro di Mourinho: ecco com'è la nuova Roma secondo il giornalista Guido D'Ubaldo

Profondo conoscitore del mondo giallorosso, a Radio Bruno il giornalista del Corriere dello Sport Guido D'Ubaldo ha fatto le carte alla Roma all'antivigilia della prima in Serie A contro la Fiorentina: "L'esordio in Conference League? Non è stata una bella partita ma si è visto il lavoro sul carattere fatto da Mourinho in questo mese e mezzo. Ha creato un gruppo e una squadra cattiva calcisticamente. La Roma non è una squadra spettacolare ma in campo non molla mai. Abraham? C'è ancora qualche dubbio per domenica. La situazione è tutta da verificare perché per rispettare il protocollo dell'Asl e non si è allenato con i compagni: può essere convocabile e al massimo Mou lo porterà in panchina, il titolare domenica sarà Shomurodov.