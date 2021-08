Dal CS: salgono le quotazioni di Maleh e Igor. A Roma lo stesso tridente di coppa

Le ultime dal Centro Sportivo all'antivigilia di Roma-Fiorentina

A poco più di quarantottore dal fischio d'inizio di Roma-Fiorentina, Radio Bruno prova a delineare l'undici che scenderà in campo all'Olimpico contro i giallorossi. La formazione che vedremo a Roma domenica alle 20.45 sarà molto simile a quello visto con il Cosenza, con un paio di ballottaggi nella testa di Italiano. Maleh e Igor sono ad oggi in vantaggio su Castrovilli e Martinez Quarta, ancora in ritardo di condizione dopo il rientro ritardato dalle vacanze per gli impegni con le nazionali.