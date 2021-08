La conferma: “Pjanic ora non è un’ipotesi per la Juve. E intriga la Fiorentina”

Sgarbo alla Juventus? No, perché i bianconeri non sono forti sul bosniaco al momento

Vi riportiamo in calce il tweet dell'esperto di mercato e direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, che riscalda ulteriormente la pista Pjanic, aperta ieri sera da Sportitalia: un intrigo, per il momento, ma di nuovo c'è che la Juve non rappresenta una concorrenza seria. [CLICCA PER CONOSCERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A]