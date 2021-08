Verso la Roma: Castro in vantaggio su Maleh, più Igor che Quarta. Il tridente…

La probabile formazione viola che scenderà in campo domenica all'Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho

Rispetto alla gara d’esordio stagionale, contro il Cosenza, domenica non ci sarà German Pezzella: andrà al Betis. Al suo posto, Igor pare in vantaggio rispetto a Martinez Quarta. Sulle corsie laterali, invece, non ci saranno sorprese: Venuti si sistemerà a destra e Biraghi a sinistra. Sarà Pulgar a dettare i tempi di gioco, con Castrovilli in vantaggio rispetto a Maleh, Sulle corsie esterne, la differenza dovranno farla Nico Gonzalez da una parte e Callejon dall’altra, con Vlahovic comunque al centro, a prescindere dal mercato. L’unico indisponibile, con la cessione di Kouame all’Anderlecht, resta Amrabat, ancora alle prese col recupero post operatorio. La squadra partirà verso la capitale sabato pomeriggio, dopo la rifinitura. Sulle tribune dell'Olimpico ci sarà anche Rocco Commisso ad assistere alla sfida.