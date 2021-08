Vlahovic, 24 ore decisive: vicenda in mano a Barone. Sul serbo piomba il City

La società viola tornerà alla carica cercando di mettere sul piatto un ingaggio top

Le prossime 24 ore saranno decisive per il futuro di Vlahovic. Commisso ha affidato la vicenda al braccio destro Barone. È probabile che la Fiorentina torni alla carica con il serbo per ottenere l’allungamento del contratto mettendo sul piatto in ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Con una clausola da 70 milioni. Che, visto quello che potrebbe offrire il City, non lo farebbe prigioniero. Se il giocatore rifiutasse anche questa proposta e il City offrisse 80 milioni più bonus l’operazione avrebbe molte possibilità di andare in porto.