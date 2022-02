Verso il Sassuolo: Italiano valuta il turn-over per la Juventus

Italiano prepara la trasferta col Sassuolo, senza dimenticare l'attesissimo impegno in Coppa Italia con la Juventus, al Franchi

Vincenzo Italiano avrà a disposizione la rosa pressoché al completo per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La 27° giornata di Serie A chiuderà il mese di febbraio, prima della super sfida d’andata in Coppa Italia contro la Juventus . Per la gara il tecnico gigliayo potrà contare sia su Terracciano che su Torreira . I due hanno ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio assieme ai compagni.

L'impegno contro i neroverdi di Dionisi è vitale per restare attaccati al treno Europeo. Non è escluso però - scrive La Nazione - che alcune scelte per la gara del 'Mapei' possano essere prese in funzione dell’atteso impegno di Coppa contro Vlahovic &co. In difesa un paio di scelte sembrano facilmente intuibili (Venuti per Odriozola, Quarta per lo squalificato Milenkovic), un primo ballottaggio potrebbe riguardare già i pali, dove la prova di Dragowski con l’Atalanta è stata apprezzata. Occhio a centrocampo, dove Maleh scalpita. In attacco si potrebbe rivedere Saponara dall'inizio, al posto di Sottil.