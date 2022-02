Fiorentina, ecco le nuove certezze. A partire da… Drago

La Fiorentina riparte dalle certezze anche in difesa e si gode un ritrovato Dragowski. Il portiere polacco duellerà con Terracciano

La Fiorentina ritrovata dopo l'addio di Vlahovic è ripartita da alcune certezze, importanti nell'economia degli obiettivi. In primis - come ricorda il Corriere Dello Sport - dalla difesa, spesso fragile e non perfetta, con diversi gol evitabili incassati. Nelle ultime prestazioni, invece, il pacchetto arretrato non ha quasi mai steccato e con l'Atalanta ne è emblema l'1-0. È però soprattutto la gara di Dragowski a confortare, visto che il portiere era stato ai box per quattro mesi e mezzo e si è ripreso il ruolo. Da queste indicazioni potrà ripartire il percorso verso il sogno Europa della formazione viola. Il timore di Italiano era che gli errori e le disattenzioni - già tante in stagione - potessero impedire l'effettivo salto di qualità, mentre servirà grande solidità per continuare su questa strada. Per Drago si prospetta un interessante duello con Terracciano: secondo il quotidiano il portiere italiano resta favorito, ma come per altri ruoli il dualismo spingerà entrambi a dare il massimo.