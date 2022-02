A Sassuolo Torreira ci sarà, ma Amrabat spinge. La palla passa a Italiano

Torreira ha pienamente recuperato dopo la botta con l'Atalanta, ma in vista di Sassuolo-Fiorentina anche Amrabat si candida per una maglia

Oltre all'entusiasmo per il momento della Fiorentina, Italiano ha ricevuto anche una buona notizia: Torreira sta bene e ci sarà per la trasferta a Reggio Emilia. Ieri - come riporta il Corriere Dello Sport - ha lavorato in gruppo candidandosi a una maglia da titolare come contro l'Atalanta. Toccherà al tecnico decidere se schierarlo dall'inizio o preservarlo per la Coppa Italia. L'alternativa si chiama Sofyan Amrabat, che dalla gara con lo Spezia sembra un altro giocatore. Non c'è dubbio che il marocchino stia dando le garanzie richieste, anche se Torreira fornisce geometrie più precise e dinamiche. Italiano potrebbe così ragionare anche sui 180 minuti, perché la partita con la Juventus non sarà certo come le altre: con il Sassuolo vale per l'Europa, ma con i bianconeri c'è in ballo una prima parte di finale.