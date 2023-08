Verso il Rapid: Nzola dal 1′, Beltran jolly a partita in corso

Come riporta il Corriere dello Sport sarà Nzola a partite subito titolare, ma Beltran è comunque pronto ad affiancare l’angolano se le cose dopo un tempo o poco più non dovessero mettersi bene per la Fiorentina e lo 0-1 da cui si riparte rimanesse ostacolo insormontabile sulla strada della qualificazione. Tra i pali torna Terracciano dopo il debutto di Christensen contro il Lecce e con lui tornano Ranieri e Biraghi che contro i salentini non c’erano, oltre a Dodo e Milenkovic che invece rappresentano la continuità tra Serie A ed Europa. Una conferma e un rientro anche a centrocampo: ad Arthur non si rinuncia perché c’è bisogno delle sue geometrie e meglio ancora se in verticale per la costruzione delle azioni, e ad affiancarlo sarà Mandragora che è in vantaggio su Duncan invertendo quanto è successo quattro giorni fa in campionato. Se poi gioca il ghanese, sorpresa non sarà. Nico Gonzalez e Bonaventura senza alcun dubbio e tutte le fiche vanno puntate sull’argentino, uomo di Conference e non solo, mentre per il posto che rimane, con Ikonè sempre fuori per i postumi del problema all’anca accusato oltre tre settimane fa nell’impegno di Newcastle e con Sabiri al rientro, è ballottaggio vero tra Brekalo e Kouame: il croato ha sempre avuto i favori finora e forse anche oggi, ma non ha convinto, e allora ci prova in extremis l’ivoriano che Italiano si “porterebbe sempre in guerra”.