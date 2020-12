Verso il Genoa, la probabile formazione: Prandelli conferma il 4-3-3, nuova chance per Callejon?

Nel consueto campetto con le ipotesi di formazione delle gare di Serie A, il Corriere dello Sport mette in campo la Fiorentina che domani sera – 20:45, al Franchi – affronterà il Genoa. Queste le scelte di formazione di mister Prandelli, per il quotidiano. Conferma del 4-3-3 “puro”, varato a San Siro col Milan. Conferma anche negli interpreti scelti dal “mago di Orz”: sull’out di destra spazio di nuovo a Caceres e quartetto di difesa, davanti a Dragowski, confermato in blocco. Compreso il capitano Germàn Pezzella, apparso un po’in affanno nelle ultime uscite dei Viola. In mediana il quotidiano schiera Pulgar come riferimento centrale, coadiuvato dalla coppia di interni Castrovilli–Amrabat. Borja Valero spera comunque in una maglia da titolare, così come Bonaventura, indicato come possibile sorpresa. Davanti spazio al tridente “ammirato” al Meazza domenica scorsa: Vlahovic favorito su Cutrone e confermato, dopo i timidi segnali di risveglio, accanto a lui l’esperienza e la classe di Ribery, a sx, e Callejon, sull’out opposto.

FIORENTINA (4-3-3): DRAGOWSKI, CACERES, PEZZELLA, MILENKOVIC, BIRAGHI – AMRABAT, PULGAR, CASTROVILLI – CALLEJON, VLAHOVIC, RIBERY. Allenatore: PRANDELLI.