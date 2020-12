Per Prandelli la tentazione più grande di formazione, secondo La Nazione, è quella di mandare in

campo dal primo minuto Borja Valero. Quella contro il Genoa non sarà una partita come le altre, serviranno sangue freddo ed esperienza per gestire un cocktail inedito di emozioni. Soprattutto per i più giovani è necessario un faro che apra la strada, Borja Valero con tutta la sua classe e tecnica può farlo. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche, vero ostacolo di questo inizio di stagione per lui. Il ballottaggio è tra lo spagnolo e Duncan, con Pulgar che potrebbe lasciare così la cabina di regia. Cesare Prandelli deciderà durante l’ultima rifinitura.

Gori: “Voglio giocarmi le mie carte in viola. Prandelli? Può riproporre un calcio magico”