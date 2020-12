Gori: “Voglio giocarmi le mie carte in viola. Prandelli? Può riproporre un calcio magico”

Gabriele Gori, attaccante di proprietà della Fiorentina in prestito al Vicenza (Serie B), è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Avventura al Vicenza? Sta andando bene, sto avendo continuità e questo è importante. Ho iniziato a segnare ma spero di fare molti più gol. Fiorentina? La rosa è ottima, sicuramente col tempo e con l’arrivo di Prandelli si sbloccheranno e arriveranno i risultati. Prandelli? A Firenze ci ha fatto vivere un calcio magico, spero lo possa riproporre. Le potenzialità per farlo ci sono. Futuro? Sto lavorando per migliorare e giocarmi le mie carte in viola”.