Verso il Bologna: Kayode non ce la fa, in due restano in dubbio

Domenica arriva il Bologna e ci sono molti dubbi in casa Fiorentina: Kayode out, Mandragora e Beltran restano in dubbio

Beltran sì, Beltran no, e se la contusione subìta al ginocchio sinistro a Leskovac giovedì sera in Conference League impedirà a Mandragora di essere tra i convocati per la partita contro il Bologna: sono i due focus che calamiteranno l’attenzione di Vincenzo Italiano nella rifinitura odierna al Viola Park con la sponda fondamentale dello staff medico. Quanto a Kayode, che ha ricominciato sul terreno di gioco soltanto da mercoledì dopo la distorsione alla caviglia rimediata a sua volta nella partita di andata contro il Cukaricki, sono ridotte al minimo le probabilità di vedere il suo nome inserito nella lista. Tutto dipenderà dall’esito dai vari test effettuati oggi, giorno che rappresenta anche il ritorno agli allenamenti per l’intero gruppo dopo il venerdì di risposo concesso dal tecnico siciliano, e quindi decisivi per le scelte di formazione anti-Bologna: se Beltran sta bene e ha recuperato dall’infortunio con la Juventus (botta al costato) va a prendersi il posto di Nzola, altrimenti conferma dell’angolano ex Spezia al centro dell’attacco. Molte, comunque, le novità annunciate nella formazione di partenza con rotazione di uomini pressoché obbligata anche per la contiguità dei due impegni. Terracciano ad esempio si riprende i pali della porta viola, così come Martinez Quarta si piazza di nuovo al centro della difesa con uno tra Milenkovic e Ranieri, e Parisi si adatta ancora a terzino destro; nel mezzo Arthur e Duncan, sulla trequarti Bonaventura, poi davanti il rientro che conta è quello di Nico Gonzalez con Brekalo favorito per l’altro posto da esterno. A riportarlo Il Corriere dello Sport