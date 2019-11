Verona, occhio agli ex viola: uno guiderà l’attacco, l’altro nei tre dietro?

Il Corriere dello Sport-Stadio fornisce qualche indicazione su come potrebbero schierarsi gli uomini di Ivan Juric: pochi dubbi, gli indisponibili Veloso e Kumbulla saranno sostituiti da Pessina e uno tra Dawidowicz e l’ex Primavera Alan Empereur (QUI le sue parole in vista della sfida odierna), mentre davanti, supportato da Zaccagni e Verre (quest’ultimo nome buono per gennaio, LEGGI), agirà Samuel Di Carmine, un’altra vecchia conoscenza della Fiorentina, che pareva essere stato accantonato dal tecnico, ma che oggi proverà a segnare al suo passato.

A proposito di Primavera, ecco le ultime novità sul campionato