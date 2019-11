Empereur: “Porterò sempre dentro la maglia viola. Pedro? Vale tantissimo”

La Nazione ha intervistato Alan Empereur, difensore del Verona, arrivato nel settore giovanile della Fiorentina nel 2008 dall’Atletico Mineiro:

Se sono emozionato? Eccome, a Firenze sono cresciuto come calciatore e persona per cui ovunque andrò porterò sempre dentro la maglia viola. Le vittorie di coppa Italia e Supercoppa quando giocavo in Primavera sono ancora vive in me, così come gli allenamenti insieme alla prima squadra. Cosa penso della Fiorentina? I viola sono forti, dovremo stare attenti in particolare alle ripartenze di Chiesa e a Ribery, che tornerà proprio contro di noi. Mister Montella è davvero bravo: il suo gioco palla a terra mi è sempre piaciuto. Noi però sappiamo di potercela giocare contro tutti. Io prossimo rimpianto viola? Ogni società deve fare delle scelte sui suoi giovani, immaginando quello che potrà essere il loro futuro e non sempre la decisione da prendere è facile. Tutte le valutazioni vanno rispettate e io rispetto quella della Fiorentina su di me. In fondo non sempre la permanenza in un posto porta alla totale maturazione. Pedro? Lo scorso anno è stato devastante con il Fluminense. È davvero forte, ho visto alcune sue partite. È normale che dopo l’infortunio che ha avuto debba riacquistare fiducia. I tifosi viola però possono stare tranquilli: Pedro vale tantissimo.