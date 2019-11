Verre in viola a gennaio? Pradè prepara lo scambio. Florenzi vuole garanzie, gli esuberi…

Il triangolo… Sì. La trattativa per Valerio Verre sta entrando nel vivo, il Verona ricorda a Sampdoria e Fiorentina che vorrà essere “ripagato” dell’eventuale partenza del trequartista a gennaio. Montella gradisce il giocatore, Pradè si sta muovendo nell’ottica di uno scambio, coinvolgendo proprio quel Marco Benassi che dovrebbe essere titolare proprio contro la squadra di Juric.

Florenzi, che non si sbilancia nelle proprie dichiarazioni (La Gazzetta dello Sport riporta “Penso solo a giocare, voglio dare il mio contributo alla Roma. A breve spero di mettere in difficoltà il Mister, che adesso sta facendo altre scelte che rispetto”), valuterebbe un addio alla Capitale solo con garanzie per il futuro, quindi un prestito con obbligo di riscatto. Gli esuberi, infine, aspettano offerte dalla Francia. Cristoforo rimarrà finché non sarà aggiunto alla rosa un altro centrocampista. Lo scrive La Nazione in edicola oggi.

