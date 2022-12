Venuti, sarà addio: la Fiorentina stoppa il rinnovo e apre alla cessione

Niente rinnovo

Come sottolineato dal quotidiano, la Fiorentina deve gestire molte situazioni che riguardano i rinnovi. Una di queste è proprio quella che riguarda Venuti, che ha il suo contratto in scadenza nel 2024. Il club viola sembrerebbe non voler continuare le pratiche per il rinnovo e così, il terzino destro potrebbe lasciare Firenze già a gennaio.