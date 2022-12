VN – Contatti bloccati per il rinnovo di Venuti: la situazione

Lorenzo Venuti verso l’addio a parametro zero alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Nicolò Schira per ViolaNews.com, i contatti per il rinnovo dell'esterno classe 1995 sarebbero fermi da 3 mesi. L'attuale contratto tra il club viola e Venuti ha scadenza fissata al 30 giugno 2024.