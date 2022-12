Venuti: rinnovo in stand by per il terzino dal cuore viola

La Repubblica scrive oggi di Lorenzo Venuti, terzino viola alle prese con problemi fisici nelle ultime settimane, ma che sarà presente oggi per l’amichevole in programma (ore 18) al Franchi contro il Lugano. Il difensore classe '95, nel settore giovanile viola fin da quando aveva 9 anni, ha messo in campo cuore e orgoglio per la squadra di cui è anche tifoso, con le prestazioni degli ultimi mesi che non sono però bastate. Il quotidiano ricorda ad esempio la semifinale d’andata di Coppa Italia della scorsa stagione contro la Juventus, quando il Franchi, al termine di una sfida di fatto sempre condotta dai viola, si ritrovò col cuore in gola per la più beffarda delle autoreti commessa proprio da Venuti, oltre che la gara con l’Inter di quest'anno, quando entrato a 8’ dal termine fu protagonista suo malgrado del 3-4 dei nerazzurri con quel rinvio sui piedi di Mkhitaryan all’ultimo istante. Venuti, comunque, ha voglia di riscattarsi, di ripagare quei tifosi che l’hanno sempre difeso e sostenuto. Il contratto è in scadenza nel 2024 ed essendo cresciuto nel settore giovanile viola non occupa un posto in più nella lista che dovrà essere presentata alla Lega Calcio per la seconda parte di stagione. Il rinnovo rimane al momento in stand by ma i contatti col club proseguiranno. Nel frattempo spetterà al giocatore ritagliarsi uno spazio necessario con la Fiorentina impegnata su più competizioni.