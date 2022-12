Fiorentina-Lugano: rientri e test di valutazione davanti per Italiano

Buone notizie per il tecnico viola, che potrà disporre di Ikoné e Kouame dopo il recupero dai rispettivi problemi fisici (contusione contro il Bastia per il francese, più insidiosa invece la lombalgia per l’ivoriano e motivo dell’assenza in Corsica e sabato scorso contro il Monaco): aria pura per i gigliati, considerando che là davanti sulle fasce in attacco mancheranno sicuramente Nico Gonzalez e Sottil .

L'attacco viola

La partita di oggi, inoltre, servirà anche per valutare meglio lo stato di forma dell'attacco viola, con Jovic che vuole ritrovare il ritmo partita dopo il Mondiale e le amichevoli in Corsica con il Bastia (nella quale ha giocato un tempo) e quella con il Monaco (dove ha calcato il manto verde per 20 minuti), e Cabral che deve sbloccarsi. Decima per numero di gol segnati (18 in 15 partite), la Fiorentina ha assoluta necessità di ritrovare l’incisività offensiva che spesso è mancata con responsabilità sì di tutta la squadra, ma in qualche maniera un po’ più marcata di chi i gol è chiamato a farli. Ed allora oggi Italiano sicuramente tornerà ad alternare i due là davanti, cominciando stavolta forse dall’ex Real Madrid per poi eventualmente riproporli anche insieme come è stato proprio contro la formazione del Principato nella ricerca di formule e soluzioni per favorire il gol. Gol che finora è mancato a Cabral negli oltre trecento minuti disputati in queste amichevoli: il brasiliano ne ha giocate infatti sei senza marcare.