Veltroni scrive: “Prandelli e il calcio malato, l’ossigeno sono le emozioni”

Walter Veltroni commenta così, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la toccante lettera di dimissioni di Cesare Prandelli:

La velocità è il mantra di questo tempo bulimico. Tutto deve essere semplice, veloce, privo di dubbi. Tutto. Il calcio […] è diventata una macchina spietata. Presidenti che vivono il calcio come puro business, giocatori che cambiano maglia ogni stagione…Il calcio italiano è malato. Non di talenti, lo dimostrano le nazionali. Ma è malato della perdita di cuore e progetto. Che, per un gioco, sono strettamente legati. Il calcio deve saper far piangere di commozione o di dolore, […]deve valere il sacrificio delle trasferte, l’umiliazione degli sfottò. È questa la materia prima del pallone. Senza la passione il calcio si spegne. […] La velocità non basta. Senza cuore tutto diventa noioso, anche un respiro. Prandelli, Ilicic, prima ancora Buffon e Sacchi: esiste un confine tra sé e il proprio ruolo, tra il proprio vissuto e la sua rappresentazione. Dobbiamo sperare che la “disperata vitalità” che ci prenderà dopo questo inferno del Covid riempia gli stadi e restituisca gioia e allegria alla macchina del calcio. Che ha bisogno di emozioni nel cuore delle persone. Sono loro l’ossigeno del pallone.