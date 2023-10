Vedi Napoli e poi… procedi. Italiano lavora su tre capisaldi

Archiviata la brillante trasferta di Napoli, adesso la Fiorentina vuole ripartire seguendo una direzione ben precisa, anzi tre. Lo scrive Repubblica, rimarcando come questa squadra, competitiva su tre fronti ( Supercoppa compresa ) debba lavorare in maniera coerente e perfetta su tutti gli aspetti.

Tre direzioni

La prima è quella fisica, ovvero la tenuta atletica. Fondamentale avere giocatori al top scendendo in campo ogni tre giorni, così come la prevenzione degli infortuni. Quindi, la fiducia: se tutti sono parte attiva nel progetto e ognuno ha lo spazio per esprimersi ne beneficia il rendimento (vedi Comuzzo). Infine, la testa: anche la gestione psicologica del gruppo è decisiva, per liberarsi da cattivi pensieri. L'errore di Parisi poteva costare la prestazione, invece il ragazzo l'ha superato giocando una ripresa senza condizionamenti. E se anche Nzola e Beltran - che pure già sono funzionali al gioco di Italiano - iniziassero anche a segnare potrebbe essere davvero il valore aggiunto che sta mancando.