Varga il pericolo numero uno: la Fiorentina è stata avvertita

Guai a sottovalutare la gara di questa sera. Servirà soprattutto la massima attenzione nel fraseggio e nelle coperture, per non dare modo alla squadra avversaria di verticalizzare e innescare quello che è il pericolo pubblico numero 1: Barbanabas Varga. Il magiaro segna con sorprendente regolarità e sta trascinando i compagni anche in Europa. La Fiorentina ha dalla sua la capacità di alzare il ritmo e il baricentro dell’azione per andare a prendere gli avversari nella loro metà campo, senza però prestare il fianco alle verticalizzazioni. Serve però coraggio per prendersi un «risultato importante», come ha chiesto Italiano.