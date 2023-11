Van Breemen in contatto con club italiani: c’è anche la Fiorentina!

Tra i tanti nomi, un altro obiettivo potrebbe essere Finn van Breemen, il 2003 del Basilea che è al primo anno in Super League svizzera, appare in crescita e sta mostrando buone qualità.

La Gazzetta dello Sport parla dei rinforzi per la difesa. Tra i tanti nomi, un altro obiettivo potrebbe essere Finn van Breemen, il 2003 del Basilea che è al primo anno in Super League svizzera, appare in crescita e sta mostrando buone qualità. Ha una valutazione intorno ai 3 milioni di euro e, secondo alcune indiscrezioni, il suo entourage avrebbe già avviato nei giorni scorsi dei contatti con alcune società italiane, fra cui la Fiorentina.