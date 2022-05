Uscite viola: Dragowski in Premier. Addio vicino per altri tre

I finanziamenti per il mercato estivo della Fiorentina potrebbero arrivare anche grazie al mercato in uscita che saranno in grado di imbastire i dirigenti viola

Redazione VN

Dopo le parole di Rocco Commisso, arrivate pochi giorni fa dagli States, si è capito come la cifra che la Fiorentina avrà a disposizione per investire sul mercato non sarà rappresentata dalla totalità dei 150 milioni di euro incassati dalle cessioni di Chiesa e Vlahovic, ma di circa 50 milioni di euro. Detto così lo spazio per le manovre sembra ridotto al minimo, ma qualcosa arriverà anche dalle cessioni.

Dragowski potrebbe infatti andare in Premier per una decina di milioni, mentre il monte ingaggi verrà alleggerito dalla fine di contratti pesanti (vedesi Callejon). Sono poi lontani da Firenze sia Odriozola che Piatek. Il basco costa tanto e trattare ex novo con il Real Madrid è complesso, per il polacco invece quindici milioni per il riscatto vengono considerati eccessivi. Da capire se l’altro attaccante insieme a Cabral sarà un bomber navigato, come Belotti, o un profilo giovane.

Capitolo rinnovi: Milenkovic è in scadenza nel 2023 e la qualificazione europea potrebbe essere il viatico giusto per allungare di un altro anno il rapporto. Novità previste anche sul fronte Saponara. Le parti si aggiorneranno per andare avanti insieme. Fonte Repubblica