TGR Rai, Commisso infastidito dalle voci sulla cessione

Il servizio del TGR Rai parla della delusione del presidente sulle voci in circolo a Firenze

Il TGR Rai Toscana in onda stasera è tornato sulla giornata, ricca di appuntamenti, di Rocco Commisso in America, nella quale il presidente della Fiorentina, apparso più rilassato, ha preso parte all’evento inaugurale della Lega di Serie A in quel di New York. Il tycoon, evidenzia servizio trasmesso - si sarebbe alterato solamente sulle voci che circolano sulla presunta cessione, un pensiero che non ha mai fatto breccia nella mente di Rocco.