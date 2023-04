Uniti per centrare un sogno: in 4.000 a Cremona per caricare i viola

Una Fiorentina unita per centrare un sogno che manca da tanto tempo: 4.000 i tifosi a Cremona per sostenere la squadra

Saranno ben 4.000 i tifosi che seguiranno la Fiorentina a Cremona per dare forma a un sogno, 4.000 tifosi per spingere la Fiorentina all’Olimpico di Roma e là immaginarsi di mettere le mani su un trofeo, la Coppa Italia appunto, che manca in bacheca dal 2001. Ecco perché Firenze freme di passione e di voglia, anche se quella di stasera è soltanto l’andata delle semifinali, quindi vale mezza finalissima. Poi, ovviamente, ci sarà da rifinire e confezionare l’opera fra tre settimane al Franchi. La squadra di Italiano è stata perfetta nell’ultimo mese (abbondante) ad alimentare l'entusiasmo e con esso il sogno, conquistando otto vittorie di fila tra campionato e Conference League, sbarazzandosi in casa e fuori casa di avversari del calibro di Milan e Inter, non fallendo mai un colpo ovunque fosse chiamata a dare misura di sé.

Un mese da urlo per la Fiorentina

La Fiorentina è risalita in campionato, si è presa i quarti di finale di Conference League e stasera proverà a dare il seguito che più conta ai successi ottenuti a gennaio e febbraio, rispettivamente su Sampdoria e Torino nei turni precedenti. Come scrive il Corriere dello Sport, questo è il pensiero dolcissimo che da stamani accompagnerà il popolo viola in movimento da Firenze e da tanti altri posti d’Italia dove il nome Fiorentina fa battere il cuore. E oggi 4.000 di questi cuori saranno sugli spalti dello Zini, 2.500 assiepati nel settore ospite dove la Curva Fiesole ha preparato una coreografia, gli altri sparsi qua e là. Come ai vecchi tempi, come ai bei tempi, per proiettarsi tutti insieme verso l’Olimpico.