Un’Europa tira l’altra: Bonaventura si rituffa in viola, da ex col Milan

Una partita da ex che non può essere come le altre per Jack Bonaventura, ogni volta che torna a incrociare i colori rossoneri del Milan

Redazione VN

Tra venerdì, titolare con la Macedonia, e lunedì in panchina con l'Ucraina Giacomo Bonaventura si è preso la grande soddisfazione di essere tra i protagonisti della Nazionale azzurra qualificata agli Europei tedeschi. E ora, rientrato a Firenze, tornerà ad essere il leader della Fiorentina, da 5 gol e 2 assist nelle prime 12 di campionato. Ne scrive il Corriere dello Sport nell'avvicinarsi all'appuntamento contro il Milan, sabato sera a San Siro. Una partita da ex che non può essere come le altre per Jack, ogni volta che torna a incrociare i rossoneri. Pesano e non poco le 184 presenze con 35 gol (e una trentina di assist) tra il 2014 e il 2020. L’ultima con il Milan, senza rinnovo, libero di rispondere alla chiamata del club viola a costo zero. E chissà che qualcuno dalle parti di Milanello non si sia poi pentito di aver lasciato andare via Bonaventura, in grado di riconquistare la convocazione nell’Italia a distanza di tre anni.