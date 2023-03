Un’amichevole per scaldare i motori: Castrovilli e Sottil le frecce vincenti

L'amichevole di ieri è servita per tenere i muscoli in caldo , ma soprattutto per dare minuti a calciatori che saranno importanti alla ripresa della stagione. L'allenamento congiunto con il Seravezza, con circa 500 tifosi sugli spalti, ha lasciato nelle gambe di Sottil e Castrovilli 40 minuti di buon livello. Infatti, come scrive La Nazione, nel secondo tempo gli occhi erano incentrati soprattutto su di loro, frecce di fondamentale importanza dopo i rispettivi infortuni.

Il riassunto del match

La prima fase della gara è scivolata via piuttosto sottoritmo, con gli ospiti che hanno fatto bella figura segnando anche il gol del vantaggio. I viola hanno sonnecchiato in avvio, ma sono bastati due urlacci di Italiano a far cambiare l'esito della gara, rimbombati in tutto lo stadio. Prima il colpo di testa di Cabral, poi la rasoiata da fuori di Duncan all'angolino. Nella ripresa, come scritto precedentemente, dentro Sottil e Castrovilli e in pochi minuti sono arrivati altri due gol: tris di Bonaventura e una bella rete di Brekalo. Nel finale la quinta rete segnata su rigore dallo stesso Sottil, per un finale che vede la Fiorentina vincitrice per 5-1.