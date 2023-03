Italiano, c’è preoccupazione per nazionali: si punta su Sottil e Brekalo

Non sarà una settimana semplice per Vincenzo Italiano quanto alle scelte da fare in vista della sfida di sabato 1 aprile contro l’Inter. Ci sarà da capire innanzitutto in che condizioni torneranno i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali, ma occorrerà tenere d’occhio anche i tempi legati ai recuperi, ai fusi orari e agli effettivi giorni dei vari rientri. In particolare Nico Gonzalez e Christian Kouamé dovrebbero tornare a Firenze tra giovedì e venerdì, poche ore prima della gara di sabato con l’Inter. Difficile, quindi, come scrive La Nazione, ipotizzare un loro impiego contro i nerazzurri. Intanto il tecnico viola punta sul pieno recupero di Sottil e sui passi in avanti, che anche ieri in allenamento sono stati mostrati, di Brekalo.